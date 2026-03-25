Muita gente fica na dúvida na hora de declarar o Imposto de Renda: vale a pena enviar logo ou deixar para o final? A resposta é simples — depende do que você quer fazer com o dinheiro.

Prazo do Imposto de Renda 2026

O envio da declaração começou em 23 de março e segue até 29 de maio de 2026. Quem perder o prazo pode pagar multa.