Muita gente fica na dúvida na hora de declarar o Imposto de Renda: vale a pena enviar logo ou deixar para o final? A resposta é simples — depende do que você quer fazer com o dinheiro.
Prazo do Imposto de Renda 2026
O envio da declaração começou em 23 de março e segue até 29 de maio de 2026. Quem perder o prazo pode pagar multa.
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O que é restituição?
A restituição é o valor que a Receita Federal devolve ao contribuinte quando ele pagou mais imposto do que deveria ao longo do ano.
Isso pode acontecer, por exemplo, quando há desconto de imposto no salário ou gastos que podem ser abatidos, como saúde e educação.
Receber antes ou ganhar um pouco mais?
Quem envia a declaração primeiro recebe a restituição mais cedo.
Já quem espera até o fim do prazo pode receber um valor um pouco maior, porque o dinheiro é corrigido pela taxa Selic.
Quem tem prioridade?
Mesmo com a ordem de entrega, algumas pessoas recebem primeiro:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos a partir de 60 anos
- Pessoas com deficiência ou doença grave
- Professores (quando o magistério é a principal renda)
- Quem usa a declaração pré-preenchida ou escolhe receber por PIX
Vale a pena investir a restituição?
Na maioria dos casos, sim. Mesmo com a cobrança de imposto sobre os rendimentos, investir costuma ser mais vantajoso do que deixar o dinheiro parado.
Isso porque o imposto incide apenas sobre o lucro, e ainda assim muitos investimentos rendem mais do que a correção pela Selic. Além disso, quem recebe antes ganha liquidez — ou seja, pode usar ou aplicar o dinheiro quando quiser.
O que são CDB e CDI?
CDB (Certificado de Depósito Bancário): investimento em que você empresta dinheiro ao banco e recebe juros
CDI (Certificado de Depósito Interbancário): taxa usada como base para esses investimentos, próxima da Selic
Na prática, um CDB que rende 100% do CDI acompanha os juros do país. Se render mais que isso, pode ser ainda mais vantajoso.
Quando é melhor declarar logo
Entregar no começo é ideal para quem:
- Quer o dinheiro rápido
- Precisa pagar dívidas
- Prefere já usar ou investir o valor
E esperar, vale a pena?
Pode valer se você não tem pressa. O valor aumenta um pouco com o tempo, mas não é uma diferença grande.
Resumindo
Se precisa do dinheiro, entregue antes. Se pode esperar, recebe um pouco mais — mas investir o valor costuma ser a melhor escolha.