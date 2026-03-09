Levantamento divulgado pelas organizações Transparência Brasil e República.org indica que 98% dos juízes e desembargadores dos tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal receberam valores acima do teto constitucional em pelo menos um mês de 2025. O limite vigente é de R$ 46.366,19.

De um total de 15.020 magistrados com contracheques analisados, 13.215 tiveram rendimentos mensais que atingiram ao menos R$ 100 mil em valores acima do teto. Em 3.819 casos, os recebimentos superaram R$ 1 milhão no acumulado do ano.

Segundo o estudo, os pagamentos acima do limite constitucional têm se mantido ao longo dos anos. O levantamento aponta que parte desses valores decorre de verbas classificadas como indenizatórias, que não entram no cálculo do teto.