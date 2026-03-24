Um caso de feminicídio seguido de suicídio abalou moradores de Itabira, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (23/3). Um homem de 33 anos invadiu a residência da ex-companheira, de 29, no bairro Prado, e efetuou disparos contra a vítima antes de tirar a própria vida.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h10, após o suspeito acessar o imóvel pela área externa da casa.
Testemunha relata momentos de tensão
Uma moradora que presenciou parte da ação contou às autoridades que viu o homem estacionando o veículo e entrando na casa. Ao perceber a movimentação suspeita, ela se aproximou e, ao olhar pela janela, flagrou o agressor armado.
Segundo o depoimento, o homem teria ordenado que ela se afastasse, afirmando que a situação não dizia respeito a ela. Instantes depois, já distante do local, a testemunha ouviu três disparos.
Vítimas encontradas sem vida
Sem resposta dentro da residência, os policiais decidiram entrar no imóvel, onde encontraram os corpos do casal em um dos quartos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram os óbitos no local.
A perícia apontou que a mulher foi atingida por dois tiros na cabeça, enquanto o homem apresentava uma perfuração na mesma região. A arma utilizada foi localizada ao lado do suspeito e apreendida pelas autoridades. Além disso, seis munições intactas foram encontradas com ele.
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Histórico de ameaças
Familiares da vítima informaram que ela vinha sendo ameaçada com frequência pelo ex-companheiro. Há registro de que a mulher procurou a Polícia Civil em fevereiro deste ano para relatar um episódio envolvendo o suspeito, embora os detalhes da denúncia não tenham sido divulgados.
Reação da população e detalhes finais
A filha da vítima, uma criança de quatro anos, não estava na residência no momento do crime.
Após a saída das equipes policiais, moradores da região, revoltados com a violência, atearam fogo no carro do agressor.
Os corpos foram recolhidos após os trabalhos periciais, e o caso segue registrado pelas autoridades competentes.