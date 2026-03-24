Um caso de feminicídio seguido de suicídio abalou moradores de Itabira, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (23/3). Um homem de 33 anos invadiu a residência da ex-companheira, de 29, no bairro Prado, e efetuou disparos contra a vítima antes de tirar a própria vida.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h10, após o suspeito acessar o imóvel pela área externa da casa.

Testemunha relata momentos de tensão

Uma moradora que presenciou parte da ação contou às autoridades que viu o homem estacionando o veículo e entrando na casa. Ao perceber a movimentação suspeita, ela se aproximou e, ao olhar pela janela, flagrou o agressor armado.