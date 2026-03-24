O gerente de um posto de combustíveis foi detido nesta terça-feira (24), suspeito de vender combustível adulterado. O estabelecimento, que fica na rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Jardim Minda em Hortolândia, a 54 km de Piracicaba, foi alvo de fiscalização após investigação da Polícia Civil.

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A análise da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) apontou que o etanol estava adulterado, com excesso de água acima do permitido por lei. Já os testes feitos no diesel e na gasolina não indicaram irregularidades.

Após a confirmação, a ANP determinou a interdição de todas as bombas de etanol do posto. Além disso, foi lacrado o tanque que armazenava cerca de 21,8 mil litros do combustível.