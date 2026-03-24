O gerente de um posto de combustíveis foi detido nesta terça-feira (24), suspeito de vender combustível adulterado. O estabelecimento, que fica na rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Jardim Minda em Hortolândia, a 54 km de Piracicaba, foi alvo de fiscalização após investigação da Polícia Civil.
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A análise da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) apontou que o etanol estava adulterado, com excesso de água acima do permitido por lei. Já os testes feitos no diesel e na gasolina não indicaram irregularidades.
Após a confirmação, a ANP determinou a interdição de todas as bombas de etanol do posto. Além disso, foi lacrado o tanque que armazenava cerca de 21,8 mil litros do combustível.
As amostras recolhidas serão analisadas na Central Analítica da Unicamp, onde passarão por novos exames para verificar outras possíveis irregularidades no combustível.