26 de março de 2026
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MORREU NO PASSEIO

Idoso morre atingido por carro ao sair passear com bicicleta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Antônio Schmidt, 73, morreu atropelado enquanto andava de bicicleta no bairro.
Antônio Schmidt, 73, morreu atropelado enquanto andava de bicicleta no bairro.

 Momentos de tensão foram registrados nesta segunda-feira (23). Antônio César Schmidt, de 73 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta no bairro Chácara Antonieta, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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 Antônio pedalava tranquilamente, sem imaginar que, em segundos, sua vida seria interrompida de forma tão violenta. Segundo testemunhas, um carro tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo o idoso em cheio. O impacto foi forte, assustador — daqueles que fazem qualquer um parar e se desesperar.

O socorro veio rápido. Equipes do Samu chegaram já lutando contra o tempo. Antônio ainda estava com vida e foi levado às pressas para a Santa Casa. Começava ali uma batalha silenciosa pela sobrevivência, horas de tensão, esperança e oração.

Mas, infelizmente, o desfecho foi cruel. Às 21h12, a notícia que ninguém queria ouvir: Antônio não resistiu às graves lesões.

A dor tomou conta de todos. Familiares, amigos e vizinhos estão em choque. A nora da vítima procurou a polícia para registrar a ocorrência, com o objetivo de esclarecer o que levou a essa fatalidade.

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