Momentos de tensão foram registrados nesta segunda-feira (23). Antônio César Schmidt, de 73 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta no bairro Chácara Antonieta, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

Antônio pedalava tranquilamente, sem imaginar que, em segundos, sua vida seria interrompida de forma tão violenta. Segundo testemunhas, um carro tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo o idoso em cheio. O impacto foi forte, assustador — daqueles que fazem qualquer um parar e se desesperar.