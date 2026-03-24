Momentos de tensão foram registrados nesta segunda-feira (23). Antônio César Schmidt, de 73 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta no bairro Chácara Antonieta, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
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Antônio pedalava tranquilamente, sem imaginar que, em segundos, sua vida seria interrompida de forma tão violenta. Segundo testemunhas, um carro tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo o idoso em cheio. O impacto foi forte, assustador — daqueles que fazem qualquer um parar e se desesperar.
O socorro veio rápido. Equipes do Samu chegaram já lutando contra o tempo. Antônio ainda estava com vida e foi levado às pressas para a Santa Casa. Começava ali uma batalha silenciosa pela sobrevivência, horas de tensão, esperança e oração.
Mas, infelizmente, o desfecho foi cruel. Às 21h12, a notícia que ninguém queria ouvir: Antônio não resistiu às graves lesões.
A dor tomou conta de todos. Familiares, amigos e vizinhos estão em choque. A nora da vítima procurou a polícia para registrar a ocorrência, com o objetivo de esclarecer o que levou a essa fatalidade.