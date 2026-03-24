26 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GRANDE IMPACTO

Carreta com placas tomba na rodovia Geraldo de Barros

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A carreta tombou na SP 304, próximo do acesso ao Thermas
A carreta tombou na SP 304, próximo do acesso ao Thermas

 Uma carreta carregada com placas tombou na manhã desta terça-feira (24) na rodovia Geraldo de Barros, a SP 304, queliga Piracicaba a São Pedro, nas proximidades da entrada do Thermas Water Park.

LEIA MAIS

O acidente mobilizou equipes da concessionária responsável pela via, que foram acionadas rapidamente para prestar atendimento e controlar o fluxo de veículos. Até o momento, não há confirmação de feridos. O tombamento provocou lentidão no trânsito e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho, considerado estratégico para o deslocamento entre os municípios.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários