Uma carreta carregada com placas tombou na manhã desta terça-feira (24) na rodovia Geraldo de Barros, a SP 304, queliga Piracicaba a São Pedro, nas proximidades da entrada do Thermas Water Park.

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O acidente mobilizou equipes da concessionária responsável pela via, que foram acionadas rapidamente para prestar atendimento e controlar o fluxo de veículos. Até o momento, não há confirmação de feridos. O tombamento provocou lentidão no trânsito e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho, considerado estratégico para o deslocamento entre os municípios.