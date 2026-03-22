Segundo os investigadores, o suspeito relatou que, após uma discussão sobre assuntos sexuais, ele pegou uma enxada e iniciou o ataque de forma repentina. Os golpes foram direcionados principalmente à cabeça da vítima, em uma sequência contínua, extremamente violenta e fatal.

Os detalhes do assassinato do carroceiro Paulo Custódio, de 61 anos, no bairro Algodoal, são violentos e geraram grande revolta em Piracicaba. A forma como o crime foi descrito pelo próprio autor durante o depoimento à polícia, após sua prisão pela PM, na tarde deste sábado (21), em Piracicaba, deixou claro que a ação foi brutal.

A repetição dos golpes é tratada pela polícia como um dos aspectos mais chocantes do caso. A dinâmica descrita reforça que a vítima não teve qualquer possibilidade de defesa. A brutalidade do crime, somada à frieza com que foi narrado, impactou até mesmo agentes experientes envolvidos na ocorrência. Após o assassinato, o homem de 34 anos empreendeu fuga.

No momento em que foi encontrado pela Polícia Militar em sua casa neste sábado, ele chegou a mentir a própria identidade no momento da abordagem, mas acabou sendo descoberto e detido. Ele também confessou envolvimento com o tráfico de drogas.

O homem permanece preso e à disposição da Justiça. O caso de grande repercussão, segue em investigação.