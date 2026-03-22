Ao chegarem, policiais confirmaram os relatos. Segundo testemunhas, o indivíduo teria exibido o órgão genital, urinado da sacada do apartamento em direção a moradores e ainda ameaçado algumas crianças.

Uma ocorrência policial mobilizou equipes na noite deste sábado (21), em um condomínio localizado na Avenida dos Marins, em Piracicaba. Moradores denunciaram que um homem, aparentemente alterado, estaria perseguindo crianças dentro do local.

As equipes tentaram contato com o suspeito, mas não obtiveram resposta. Diante do flagrante de ato obsceno, das ameaças e da suspeita de que poderia haver uma arma de fogo no interior do imóvel, foi montada uma ação tática para a entrada no apartamento, sendo necessário o arrombamento da porta.

Após ser contido, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde ele e as testemunhas foram ouvidos e liberados.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação.