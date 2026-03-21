A população de Piracicaba enfrenta um perigo silencioso e potencialmente fatal: carne vencida estaria sendo vendida em açougues da cidade, colocando o lucro acima da vida das pessoas, de acordo com a constatação do Procon durante uma operação que autuou seis estabelecimentos, nesta quinta-feira (19), em Piracicaba.
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Especialistas em saúde alertam que o consumo desses produtos pode causar intoxicações severas, infecções alimentares e até consequências mais graves.
O alerta é claro: examine sempre as datas, exija informações detalhadas e desconfie de qualquer irregularidade. O que chega à sua mesa pode parecer inofensivo, mas carrega riscos invisíveis e perigosos. Neste cenário, cada refeição pode se transformar em ameaça à saúde — e é melhor agir antes que seja tarde demais.
A aparência pode enganar: A carne pode parecer normal ou ter um cheiro neutro, mas já estar contaminada e ser imprópria para o consumo.Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas após a ingestão.
A ação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Ao todo, 19 estabelecimentos foram vistoriados. Destes, seis foram autuados por irregularidades como venda de produtos com prazo de validade vencido, ausência de preços para pagamento à vista e falta de informações obrigatórias, como origem, composição, data de validade e indicação sobre a presença ou não de glúten.