Especialistas em saúde alertam que o consumo desses produtos pode causar intoxicações severas, infecções alimentares e até consequências mais graves.

A população de Piracicaba enfrenta um perigo silencioso e potencialmente fatal: carne vencida estaria sendo vendida em açougues da cidade, colocando o lucro acima da vida das pessoas, de acordo com a constatação do Procon durante uma operação que autuou seis estabelecimentos, nesta quinta-feira (19), em Piracicaba.

O alerta é claro: examine sempre as datas, exija informações detalhadas e desconfie de qualquer irregularidade. O que chega à sua mesa pode parecer inofensivo, mas carrega riscos invisíveis e perigosos. Neste cenário, cada refeição pode se transformar em ameaça à saúde — e é melhor agir antes que seja tarde demais.

A aparência pode enganar: A carne pode parecer normal ou ter um cheiro neutro, mas já estar contaminada e ser imprópria para o consumo.Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas após a ingestão.

A ação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).