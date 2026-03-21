A notícia do crime que vitimou Pedro, conhecido por sua generosidade, causou profunda comoção entre moradores da região. Mais do que um nome em uma ocorrência policial, ele era lembrado como alguém que fazia a diferença na vida de pessoas em situação de rua.

O carroceiro Pedro Custódio, de 61 anos, assassinado com golpes de cabo de enxada nesta sexta-feira (20), no Agodoal em Piracicaba, era conhecido por ajudar e acolher pessoas necessitadas e em situação de rua.

Segundo relatos, o homem tinha o hábito de acolher quem mais precisava, oferecendo comida, roupas e, muitas vezes, um ombro amigo. Sua casa e seu tempo eram frequentemente dedicados a ajudar pessoas esquecidas pela sociedade.

“Ele era um coração enorme. Nunca negava ajuda”, relatou um vizinho, que emocionado, preferiu não se identificar. Outros destacam que, mesmo sem recursos abundantes, ele fazia questão de dividir o pouco que tinha.

O corpo de Pedro foi encontrado na manhã desta sexta-feira, na própria casa, após familiares acionarem a polícia,que precisou arrombar a porta do imóvel. Segundo informações, ele estava com graves ferimentos no rosto.