De acordo com a corporação, a equipe da ROMU 92 realizava patrulhamento de rotina, quando foi acionada pela central de operações com a informação de que um veículo Chevrolet Onix branco estaria envolvido em um golpe aplicado mais cedo.

A Guarda Civil Metropolitana prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (20), no Jardim Gilda em Piracicaba, um autor de estelionato contra uma vítima no município de Holambra.

Segundo apurado, a vítima, que aguardava a realização de um procedimento de saúde, recebeu uma ligação de um indivíduo que se passou por profissional da área médica. Durante a conversa, o suspeito alegou que seria necessário o pagamento antecipado para a liberação do atendimento. Diante da urgência, a vítima realizou transferências bancárias que somaram cerca de R$ 30 mil.

Com as características do veículo, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel na rua Arlindo Lopes, no Jardim Gilda, em Piracicaba. O condutor foi abordado e, durante a vistoria no carro, foram encontrados seis telefones celulares, diversos chips, comprovantes bancários e dois cartões em nome de terceiros.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O veículo e os materiais apreendidos permaneceram à disposição da Justiça.