20 de março de 2026
ACIDENTE FATAL

Ciclista morre ao bater em árvore e ser lançado contra muro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Com o impacto da colisão, o ciclista morreu no local.

  Um ciclista de 53 anos morreu de forma trágica após perder o controle da bicicleta no Jardim Colina Verde, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O trajeto rotineiro virou cenário de destruição e morte em poucos segundos.

LEIA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, o homem seguia pela via quando, por motivos desconhecidos, se desequilibrou. A sequência é assustadora: primeiro, a colisão violenta contra uma árvore. Depois, sem qualquer chance de reação, o impacto contra o muro de uma residência.

Quem passou pelo cruzamento das ruas Sofia Oliveira Camargo e Armando de Carli se deparou com uma cena forte, digna de cortar o coração. O silêncio do local só foi quebrado pela chegada das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas, ao chegar, encontrou o ciclista já sem vida. Uma morte instantânea.

A área foi isolada pela Polícia Militar, enquanto a perícia técnica vasculhava cada detalhe em busca de respostas. O corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem ajudar a esclarecer o caso.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

