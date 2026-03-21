Uso excessivo de celular entre adolescentes está associado a pior desempenho escolar e aumento da solidão, diz estudo

Um estudo internacional apontou que o aumento no uso de celulares por adolescentes está relacionado à queda no desempenho escolar e ao crescimento do sentimento de solidão entre jovens. A análise foi conduzida pela Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, com base em dados de mais de 1,7 milhão de estudantes ao longo de mais de duas décadas.

A pesquisa utilizou informações do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que avalia habilidades em matemática, leitura e ciências, além de coletar dados comportamentais dos alunos. Foram analisados estudantes de 15 e 16 anos em 36 países membros da OCDE, entre os anos 2000 e 2022.