O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos, informou a família em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (20).
Em comunicado, parentes afirmaram que ele faleceu na manhã de ontem, cercado pela família, e que as circunstâncias não serão divulgadas. Segundo a nota, Norris enfrentava recente internação hospitalar e recebeu apoio e orações de fãs.
Conhecido por papéis de ação, o ator estrelou a série Walker, Texas Ranger e filmes como The Way of the Dragon.
Na mensagem, a família destacou que, além da carreira como artista marcial e símbolo de força, ele era marido, pai, avô e irmão dedicado. Os parentes pediram privacidade neste momento.
Com informações do BBC.