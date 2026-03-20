O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos, informou a família em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (20).

Em comunicado, parentes afirmaram que ele faleceu na manhã de ontem, cercado pela família, e que as circunstâncias não serão divulgadas. Segundo a nota, Norris enfrentava recente internação hospitalar e recebeu apoio e orações de fãs.

Conhecido por papéis de ação, o ator estrelou a série Walker, Texas Ranger e filmes como The Way of the Dragon.