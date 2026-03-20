20 de março de 2026
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LUTO NO CINEMA

Estrela de filmes de ação, Chuck Norris morre aos 86 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/@chucknorris/Instagram
Conhecido por papéis de ação, o ator estrelou a série Walker, Texas Ranger e filmes como The Way of the Dragon.
Conhecido por papéis de ação, o ator estrelou a série Walker, Texas Ranger e filmes como The Way of the Dragon.

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos, informou a família em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (20).

Em comunicado, parentes afirmaram que ele faleceu na manhã de ontem, cercado pela família, e que as circunstâncias não serão divulgadas. Segundo a nota, Norris enfrentava recente internação hospitalar e recebeu apoio e orações de fãs.

Conhecido por papéis de ação, o ator estrelou a série Walker, Texas Ranger e filmes como The Way of the Dragon.

Na mensagem, a família destacou que, além da carreira como artista marcial e símbolo de força, ele era marido, pai, avô e irmão dedicado. Os parentes pediram privacidade neste momento.

Com informações do BBC.

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