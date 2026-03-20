Mensagens analisadas pela Polícia Civil apontam que o tenente-coronel da PM Geraldo Neto afirmava ser o “provedor” do lar e dizia que a esposa, a soldado Gisele Alves, precisava retribuir com “carinho, atenção, amor e sexo”. O oficial está preso e responde por feminicídio e fraude processual pela morte da mulher, baleada em 18 de fevereiro no apartamento do casal, no Brás, região central de São Paulo.

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De acordo com a investigação, as conversas revelam controle psicológico, financeiro e sexual. Quinze dias antes do crime, ele escreveu que contribuía com dinheiro e que ela deveria contribuir com sexo. Cinco dias antes de ser morta, Gisele comunicou que queria se separar. Ele respondeu: “Jamais! Nunca será”.