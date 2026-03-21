A região de Piracicaba entra na rota do Circuito Sesc de Artes, que promove uma programação cultural gratuita e diversificada em Águas de São Pedro no dia 18 de abril. A iniciativa, realizada pelo Sesc São Paulo, chega à 18ª edição em 2026 e integra as comemorações dos 80 anos da instituição. As atividades acontecem no sábado, das 16h às 20h, na Praça Dr. Otávio de Moura Andrade, transformando o espaço público em um ponto de encontro para diferentes linguagens artísticas, com opções para todas as idades.

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Na música, o destaque é o Baile da Praça, comandado pelo DJ Chakal, que propõe uma pista de dança a céu aberto. O repertório passeia por vertentes da black music, com referências que vão de Aretha Franklin e James Brown a nomes brasileiros como Racionais MC’s, BaianaSystem e Criolo, além de ritmos como rap, trap, soul, funk, house e R&B.