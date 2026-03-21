A região de Piracicaba entra na rota do Circuito Sesc de Artes, que promove uma programação cultural gratuita e diversificada em Águas de São Pedro no dia 18 de abril. A iniciativa, realizada pelo Sesc São Paulo, chega à 18ª edição em 2026 e integra as comemorações dos 80 anos da instituição. As atividades acontecem no sábado, das 16h às 20h, na Praça Dr. Otávio de Moura Andrade, transformando o espaço público em um ponto de encontro para diferentes linguagens artísticas, com opções para todas as idades.
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Na música, o destaque é o Baile da Praça, comandado pelo DJ Chakal, que propõe uma pista de dança a céu aberto. O repertório passeia por vertentes da black music, com referências que vão de Aretha Franklin e James Brown a nomes brasileiros como Racionais MC’s, BaianaSystem e Criolo, além de ritmos como rap, trap, soul, funk, house e R&B.
A dança ganha espaço com o espetáculo “Cor-Ação”, do Núcleo Pé de Zamba, voltado especialmente ao público infantil, mas aberto a toda a família. Com música ao vivo, a apresentação aborda temas como autoconhecimento e o universo das cores, estimulando a interação entre artistas e espectadores.
Na literatura, a atividade “Histórias do Nosso Quintal: Palavras d’água”, do Núcleo Ferruada, convida o público a mergulhar em narrativas populares que resgatam memórias, brincadeiras e histórias ligadas à água — elemento central para a identidade da estância.
O circo também marca presença com o espetáculo “CORP+S”, da Troupe Guezá, que aposta em acrobacias coletivas e formações humanas para encantar o público. Além da apresentação, o grupo promove a “Oficina para todos os Corp+s”, aberta a participantes de todas as idades interessados em experimentar técnicas circenses.
Realizado em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio, o Circuito Sesc de Artes reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura e valorizar os espaços públicos. Ao todo, o projeto percorre 133 municípios paulistas ao longo de seis semanas, consolidando-se como a maior edição já realizada.