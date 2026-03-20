A campanha parte de um comportamento comum: cães e gatos chamados de “Nescau”, “Galak” ou “Chokito” acabam gerando menções espontâneas às marcas no dia a dia. A empresa decidiu, então, valorizar esse hábito como mídia orgânica e oferecer um benefício financeiro aos responsáveis.

Uma estratégia inusitada da Nestlé está chamando atenção nas redes sociais ao transformar nomes de pets em uma forma de publicidade. A ação, batizada de “Pet Naming Rights”, propõe recompensar tutores que deram aos seus animais nomes inspirados em produtos da marca.

Para definir o valor da recompensa, a marca estimou a frequência com que um animal é chamado ao longo da vida e cruzou esse dado com métricas de publicidade. O resultado foi um voucher único de R$ 162 por tutor.

O benefício pode ser utilizado em compras na categoria de mercados do iFood, com valor mínimo de R$ 300 e incluindo ao menos um item da Nestlé na cesta.

Como participar da campanha

Os interessados devem comprovar o nome do pet por meio de documentos oficiais, como registro de adoção, identificação ou chipagem. O envio é feito diretamente pelo Instagram oficial da marca.