Solange Peres, conhecida como Tuca, é protetora independente. Há mais de 25 anos, ela resgata cães e gatos em situação de risco e promove a adoção responsável. Tuca criou o bazar “Beco do Gato”, localizado na rua Governador Pedro de Toledo 630, Centro, Piracicaba, SP, cuja renda é totalmente revertida para os cuidados dos animais.

No bazar, além da venda de roupas e sapatos doados, Tuca abre espaço para expositores de comidas veganas, tatuadores e body piercings, artesãos e músicos. O local também funciona como ponto de arrecadação de ração e medicamentos para os pets. Interessados em expor ou colaborar podem entrar em contato pelo telefone +55 19 99334-3878.