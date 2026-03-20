Solange Peres, conhecida como Tuca, é protetora independente. Há mais de 25 anos, ela resgata cães e gatos em situação de risco e promove a adoção responsável. Tuca criou o bazar “Beco do Gato”, localizado na rua Governador Pedro de Toledo 630, Centro, Piracicaba, SP, cuja renda é totalmente revertida para os cuidados dos animais.
No bazar, além da venda de roupas e sapatos doados, Tuca abre espaço para expositores de comidas veganas, tatuadores e body piercings, artesãos e músicos. O local também funciona como ponto de arrecadação de ração e medicamentos para os pets. Interessados em expor ou colaborar podem entrar em contato pelo telefone +55 19 99334-3878.
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Evento amanhã no Ambient Skate Shop
O Beco dos Gatos promove amanhã (21/03), a partir das 14h, uma feirinha de adoção responsável durante o luau solidário no Ambient Skate Shop, localizado na Rua Voluntários de Piracicaba, 770, Piracicaba, SP.
O evento contará com diversas atrações para o público, incluindo:
- Expositores
- Comidas e bebidas
- Artistas
- Drinks especiais
- Flash tattoo
- Piercing
- Música ao vivo
- Feirinha de adoção
O espaço é pet friendly e terá pista liberada para o público.
Apoie a causa animal
O evento tem como objetivo conectar animais resgatados a novos lares e arrecadar recursos para manutenção do abrigo, que atualmente cuida de cerca de 60 cães e gatos. Haverá também arrecadação de ração e medicamentos, fundamentais para manter o funcionamento do projeto.
Aberto a todos, o luau convida moradores e apoiadores da causa animal a participarem, adotarem, colaborarem com doações ou prestigiando as atrações.
Contatos e redes sociais
Ambient Skate Shop
Telefone: (19) 3422-2940
Instagram: @ambientskate
Beco dos Gatos
Telefone: (19) 99334-3878
Instagram: @beco.dosgatos