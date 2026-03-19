A chuva intensa que caiu rapidamente transformou ruas e alterou a rotina das pessoas na saúde de escola e horário de almoço do trabalho.

O Temporal rápido desta quinta-feira (19) causou transtornos em Piracicaba e região. Além do alagamento na avenida Independência, um carro capotou, uma escola foi invadida pela água e um muro desabou com grande violência.

Um acidente impressionante chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da avenida Edne Rontani Bassette com a rua Dr. Raul Machado Filho. Um Fiat Strada colidiu com outro veículo, que capotou violentamente. Uma mulher ficou ferida, mas felizmente sofreu apenas escoriações leves e foi atendida pelo SAMU. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Mas o drama não parou por aí. Na Escola Municipal Enedina Lourenço Vieira, no bairro Planalto, a água invadiu rapidamente parte da unidade escolar. Funcionários retiraram a água com rodos, sem registro de prejuízos estruturais nem de suspensão das aulas.

Em Rio das Pedras, a força do temporal provocou um grande susto, com risco e prejuízo: o muro de um condomínio no bairro Doutor Raul Coury, no Vivendas de Jav, cedeu. A água acumulada pressionou a estrutura, mas ninguém se feriu.