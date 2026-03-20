As investigações sobre a morte da soldado Gisele Alves, assassinada a tiros no apartamento do casal, no Brás, em São Paulo, revelaram uma sequência de mensagens que indicam um relacionamento marcado por controle e imposições. O principal suspeito é o marido da vítima, o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Neto, que está preso.

O conteúdo extraído dos celulares aponta para uma dinâmica de abuso psicológico, financeiro e sexual. Em uma das mensagens analisadas, o oficial associa a manutenção da relação íntima ao papel de sustento financeiro dentro do casamento: “Eu contribuo com o dinheiro, sou o provedor. Você contribui com carinho, atenção, amor e sexo.”