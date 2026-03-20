As investigações sobre a morte da soldado Gisele Alves, assassinada a tiros no apartamento do casal, no Brás, em São Paulo, revelaram uma sequência de mensagens que indicam um relacionamento marcado por controle e imposições. O principal suspeito é o marido da vítima, o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Neto, que está preso.
O conteúdo extraído dos celulares aponta para uma dinâmica de abuso psicológico, financeiro e sexual. Em uma das mensagens analisadas, o oficial associa a manutenção da relação íntima ao papel de sustento financeiro dentro do casamento: “Eu contribuo com o dinheiro, sou o provedor. Você contribui com carinho, atenção, amor e sexo.”
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Controle e imposições no relacionamento
Para os investigadores, o material evidencia uma relação desigual, na qual o oficial estabelecia regras e reforçava padrões de submissão. Em outra conversa, ele afirma: “Eu te trato como todo homem macho alfa trata sua esposa... com autoridade de macho alfa provedor e fêmea beta obediente e submissa.”
As mensagens também mostram tentativas de restringir a autonomia da vítima, com imposições sobre comportamento e rotina. Em um dos trechos, o tenente-coronel indica que, enquanto ela estivesse sob o mesmo teto, deveria seguir suas determinações, reforçando a ideia de controle dentro da relação.
Separação motivou escalada de tensão
A apuração indica que a decisão de Gisele de encerrar o casamento foi um ponto de ruptura. Poucos dias antes do crime, ela comunicou que pretendia se separar. A resposta do oficial foi imediata: “Jamais! Nunca será.”
Segundo o Ministério Público, a recusa em aceitar o fim do relacionamento, somada ao histórico de comportamento controlador, contribuiu para o desfecho violento. A motivação do crime está diretamente ligada à tentativa da vítima de romper o vínculo.
Prisão e andamento do processo
O tenente-coronel foi preso preventivamente e levado ao Presídio Militar Romão Gomes. Ele se tornou réu por feminicídio e fraude processual, já que, de acordo com a acusação, teria alterado a cena do crime para simular suicídio.
Laudos periciais e a reprodução dos fatos reforçam a hipótese de que o disparo foi efetuado pelo próprio oficial. A defesa nega as acusações e afirma que ele colaborou com as investigações.
O caso deve ser julgado pela Justiça comum, possivelmente no Tribunal do Júri. O Ministério Público também pediu a fixação de indenização mínima aos familiares da vítima.
O episódio reacende o debate sobre violência contra a mulher e evidencia como relações abusivas podem evoluir para desfechos extremos quando marcadas por controle, posse e desigualdade.