20 de março de 2026
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Capotamento fere mulher na Rodovia do Açúcar em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um grave acidente chocou quem passava pela Rodovia do Açúcar na tarde desta sexta-feira (20), na altura do km 158+800, em Piracicaba.

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Segundo informações, o motorista de um caminhão teria feito uma manobra repentina para evitar a colisão com uma van. No entanto, durante a ação, acabou atingindo violentamente a lateral de um Hyundai HB20.

Com o impacto, o carro foi lançado contra a defensa metálica e, fora de controle, capotou na pista, provocando momentos de tensão entre outros motoristas que trafegavam pelo local.

Dentro do veículo estava uma jovem de 25 anos, que ficou ferida e precisou ser socorrida rapidamente por equipes da concessionária responsável pela rodovia. Ela foi encaminhada ao Hospital HFC, e seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

As causas do acidente ainda serão investigadas, mas o caso acende um alerta sobre os riscos constantes nas rodovias da região.

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