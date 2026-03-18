Informações no decorrer das investigações apontam que Gisele foi abordada por trás, imobilizada com força, e atingida com um tiro na têmpora. Depois, a cena foi manipulada, na tentativa de parecer um suicídio. Mas os peritos e os primeiros socorristas perceberam: nada ali batia com a versão apresentada pelo suspeito. O caso está sob investigação.

.A morte da policial militar Gisele Alves Santana chocou São Paulo, mas o que veio à tona agora é de arrepiar. Gisele, de 32 anos, não se matou — ela foi assassinada. O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira.(18), acusado por feminicídio.

O corpo de Gisele estava no chão, envolto por uma toalha, com a arma semiempunhada, deixando dúvidas sobre a veracidade da cena. E o comportamento do tenente-coronel? Gélido e estranho: calmo, sem camisa, falando ao telefone enquanto a esposa agonizava ao lado. Ele foi a única pessoa com Gisele antes do disparo e a primeira a intervir na cena — fatos que, junanre com outras provas não reveladas, levaram à prisão preventiva do suspeito.

A Polícia Civil reuniu depoimentos, laudos e imagens da dinâmica do crime. O resultado é chocante: nenhuma evidência sustenta suicídio

Com base nesse mosaico de provas, a Justiça Militar autorizou a prisão do tenente-coronel. Ele foi detido em São José dos Campos, dentro do condomínio onde mora. O caso, antes tratado como suicídio, agora é crime se feminicídio