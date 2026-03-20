A implementação ocorrerá em três hospitais públicos de referência: o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre; o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, no Rio de Janeiro; e uma terceira unidade que ainda será definida.

O Sistema Único de Saúde (SUS) dará início a um projeto-piloto que inclui o uso de canetas à base de semaglutida no tratamento da obesidade. A iniciativa marca um avanço nas alternativas terapêuticas da rede pública, ainda que de forma restrita e acompanhada de perto por especialistas.

O acesso ao medicamento não será aberto ao público em geral. A estratégia é direcionada a pacientes que já estão em acompanhamento nessas instituições e que apresentam obesidade associada a outras condições de saúde, como diabetes e doenças cardiovasculares.

Cada hospital terá autonomia para definir os critérios de inclusão, respeitando sua estrutura e perfil de atendimento. O uso da medicação será complementar ao tratamento já realizado, que inclui orientação nutricional, prática de atividade física e acompanhamento clínico contínuo.

Teste avalia impacto na saúde pública

Com início previsto ainda para o primeiro semestre de 2026, o programa terá duração inicial de dois anos. Durante esse período, serão monitorados os efeitos do tratamento tanto na saúde dos pacientes quanto nos custos do sistema público.