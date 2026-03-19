19 de março de 2026
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NOVO FORMATO

Anvisa aprova Mounjaro multidose no Brasil; ENTENDA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Eli Lilly
Mounjaro ganha novas doses.
Mounjaro ganha novas doses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova apresentação do medicamento Mounjaro no Brasil. A principal novidade é o formato multidose, que permite ao paciente utilizar a mesma caneta aplicadora em diferentes aplicações — uma mudança que pode impactar diretamente a rotina de quem faz tratamento contínuo.

A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18) e contempla o registro do produto desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly do Brasil.

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O que muda na prática

Diferente da versão tradicional, descartada após uma única aplicação, o Mounjaro Multidose foi projetado para uso contínuo com uma única caneta. Isso reduz a necessidade de descarte frequente e pode facilitar a adesão ao tratamento por parte dos pacientes.

A medicação é administrada por via subcutânea (sob a pele) e segue sendo indicada principalmente para o controle do diabetes tipo 2, podendo também ser utilizada em estratégias de controle de peso em situações específicas.

Como o medicamento atua

O princípio ativo do medicamento é a tirzepatida, substância que atua em hormônios ligados à regulação da glicose e do apetite. O uso costuma ser associado a mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física.

Dosagens aprovadas

O registro liberado pela Anvisa inclui seis concentrações diferentes da solução injetável, ampliando as possibilidades de prescrição conforme a necessidade de cada paciente. São elas:

  • 4,17 mg/mL
  • 8,33 mg/mL
  • 12,5 mg/mL
  • 16,7 mg/mL
  • 20,8 mg/mL
  • 25 mg/mL

Prazo de validade do registro

A autorização concedida pela agência sanitária tem validade inicial de 24 meses. Durante esse período, o medicamento poderá ser comercializado conforme as diretrizes estabelecidas, enquanto segue o monitoramento regulatório.

Impacto para pacientes

A chegada da versão multidose representa uma atualização relevante no formato de administração da tirzepatida no país. Além de potencialmente simplificar o uso, o novo modelo pode contribuir para maior praticidade no tratamento de longo prazo, especialmente em casos que exigem acompanhamento contínuo.

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