A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova apresentação do medicamento Mounjaro no Brasil. A principal novidade é o formato multidose, que permite ao paciente utilizar a mesma caneta aplicadora em diferentes aplicações — uma mudança que pode impactar diretamente a rotina de quem faz tratamento contínuo.
A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18) e contempla o registro do produto desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly do Brasil.
VEJA MAIS:
- Anvisa suspende lotes de Aptamil após risco de toxina
- VÍDEO: Filas em postos geram alerta e medo de desabastecimento
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que muda na prática
Diferente da versão tradicional, descartada após uma única aplicação, o Mounjaro Multidose foi projetado para uso contínuo com uma única caneta. Isso reduz a necessidade de descarte frequente e pode facilitar a adesão ao tratamento por parte dos pacientes.
A medicação é administrada por via subcutânea (sob a pele) e segue sendo indicada principalmente para o controle do diabetes tipo 2, podendo também ser utilizada em estratégias de controle de peso em situações específicas.
Como o medicamento atua
O princípio ativo do medicamento é a tirzepatida, substância que atua em hormônios ligados à regulação da glicose e do apetite. O uso costuma ser associado a mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física.
Dosagens aprovadas
O registro liberado pela Anvisa inclui seis concentrações diferentes da solução injetável, ampliando as possibilidades de prescrição conforme a necessidade de cada paciente. São elas:
- 4,17 mg/mL
- 8,33 mg/mL
- 12,5 mg/mL
- 16,7 mg/mL
- 20,8 mg/mL
- 25 mg/mL
Prazo de validade do registro
A autorização concedida pela agência sanitária tem validade inicial de 24 meses. Durante esse período, o medicamento poderá ser comercializado conforme as diretrizes estabelecidas, enquanto segue o monitoramento regulatório.
Impacto para pacientes
A chegada da versão multidose representa uma atualização relevante no formato de administração da tirzepatida no país. Além de potencialmente simplificar o uso, o novo modelo pode contribuir para maior praticidade no tratamento de longo prazo, especialmente em casos que exigem acompanhamento contínuo.