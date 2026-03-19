A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18) e contempla o registro do produto desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly do Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova apresentação do medicamento Mounjaro no Brasil. A principal novidade é o formato multidose, que permite ao paciente utilizar a mesma caneta aplicadora em diferentes aplicações — uma mudança que pode impactar diretamente a rotina de quem faz tratamento contínuo.

Diferente da versão tradicional, descartada após uma única aplicação, o Mounjaro Multidose foi projetado para uso contínuo com uma única caneta. Isso reduz a necessidade de descarte frequente e pode facilitar a adesão ao tratamento por parte dos pacientes.

A medicação é administrada por via subcutânea (sob a pele) e segue sendo indicada principalmente para o controle do diabetes tipo 2, podendo também ser utilizada em estratégias de controle de peso em situações específicas.

Como o medicamento atua

O princípio ativo do medicamento é a tirzepatida, substância que atua em hormônios ligados à regulação da glicose e do apetite. O uso costuma ser associado a mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física.

Dosagens aprovadas