Em entrevista, o sacerdote relembra que sua vocação nasceu dentro de casa, impulsionada pela vivência de fé em família e fortalecida na comunidade cristã. Com o tempo, esse caminho o levou à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e ao sacerdócio, sempre inspirado pela espiritualidade de São Francisco de Assis, marcada pela simplicidade, fraternidade e proximidade com os mais necessitados.

A Igreja dos Frades Capuchinhos, em Piracicaba, inicia um novo capítulo de sua história com a chegada do pároco Frei José Carlos de Oliveira. Em meio às celebrações pelos 800 anos do carisma franciscano, o momento une tradição e renovação, conectando a trajetória da Ordem com os desafios contemporâneos da vida comunitária.

Ao longo da caminhada religiosa, Frei José Carlos acumulou experiências em diferentes comunidades, o que, segundo ele, contribuiu diretamente para sua formação humana e espiritual. “A convivência fraterna e o serviço ao povo de Deus ensinam a importância da escuta, do diálogo e do caminhar juntos”, destaca. Agora à frente da paróquia em Piracicaba, o frei encara a missão como um chamado ao serviço. Ele afirma que chega com disposição para conhecer a realidade local, valorizar a história construída pela comunidade e fortalecer os laços entre os fiéis.

Entre as prioridades pastorais, estão o incentivo à participação dos leigos, o fortalecimento da vida comunitária, a formação cristã e a atenção aos mais vulneráveis. A proposta, segundo o pároco, é manter viva a essência franciscana no cotidiano da Igreja. “Queremos uma Igreja simples, acolhedora e comprometida com o Evangelho”, afirma.

O contexto ganha ainda mais significado com o Ano de São Francisco, celebrado em todo o mundo pelos 800 anos do carisma franciscano. Para Frei José Carlos, a data representa um convite à reflexão e à prática de valores essenciais, como a paz, a fraternidade e o cuidado com a criação. Para marcar o período, a paróquia prepara uma programação ao longo do ano, com celebrações especiais, encontros formativos e ações pastorais abertas à comunidade. A ideia é transformar a comemoração em um movimento coletivo de fé e engajamento.