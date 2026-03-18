A digitalização dos serviços públicos tem mudado a forma como brasileiros acessam documentos essenciais. Entre essas mudanças, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) surge como uma alternativa mais moderna, segura e integrada, inclusive com acesso pelo celular. Apesar da praticidade, o processo de emissão ainda gera dúvidas, principalmente sobre a possibilidade de fazer tudo sem sair de casa.

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Entenda o que muda com a nova identidade

A CIN substitui gradualmente o modelo antigo de RG e traz como principal novidade a unificação do número de identificação: o CPF passa a ser o registro único em todo o país. Com isso, evita-se que uma mesma pessoa tenha diferentes números em estados distintos, aumentando a segurança e reduzindo fraudes.