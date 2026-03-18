A digitalização dos serviços públicos tem mudado a forma como brasileiros acessam documentos essenciais. Entre essas mudanças, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) surge como uma alternativa mais moderna, segura e integrada, inclusive com acesso pelo celular. Apesar da praticidade, o processo de emissão ainda gera dúvidas, principalmente sobre a possibilidade de fazer tudo sem sair de casa.
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Entenda o que muda com a nova identidade
A CIN substitui gradualmente o modelo antigo de RG e traz como principal novidade a unificação do número de identificação: o CPF passa a ser o registro único em todo o país. Com isso, evita-se que uma mesma pessoa tenha diferentes números em estados distintos, aumentando a segurança e reduzindo fraudes.
Além da versão impressa, o documento também conta com formato digital, disponível no aplicativo GOV.BR. A versão eletrônica pode ser apresentada diretamente pelo celular em diversas situações do dia a dia.
Dá para fazer tudo pelo celular?
Embora o acesso ao documento digital seja simples, a emissão da primeira via ainda depende das regras de cada estado. Na prática, o celular ajuda a agilizar etapas, mas não elimina completamente o atendimento presencial na maioria dos casos.
Em geral, o processo inclui:
- Consulta de orientações no site oficial do estado;
- Preenchimento de cadastro prévio online;
- Agendamento de atendimento;
- Coleta de foto e impressões digitais.
Ou seja, parte do procedimento é digital, mas a validação dos dados biométricos ainda exige presença física.
Como solicitar a nova CIN
Antes de iniciar o pedido, é importante reunir a documentação básica. Entre os itens mais comuns estão:
- CPF regularizado;
- Certidão de nascimento ou casamento atualizada;
- Documentos adicionais, dependendo da situação.
Após essa etapa, o cidadão deve acessar o portal do órgão responsável no seu estado para verificar disponibilidade de agendamento ou pré-cadastro.
Como acessar a identidade no celular
Depois que a CIN estiver pronta, a versão digital pode ser ativada rapidamente. O procedimento inclui:
- Criar ou acessar uma conta no GOV.BR;
- Entrar na área de documentos digitais;
- Adicionar a Carteira de Identidade Nacional.
A partir disso, o documento fica disponível na tela do celular, pronto para uso.
Como fazer o processo em Piracicaba
Moradores de Piracicaba devem iniciar o procedimento pelo portal do Poupatempo ou pelos canais oficiais do governo de São Paulo. O serviço geralmente exige agendamento prévio para atendimento presencial, onde são coletados foto e dados biométricos.
Após a emissão, a versão digital pode ser acessada normalmente pelo aplicativo GOV.BR, seguindo o mesmo passo a passo nacional.
Por que a versão digital ganha espaço
A possibilidade de ter a identidade no celular traz mais praticidade e reduz o risco de perda do documento físico. Outro benefício é a integração com diferentes serviços públicos, já que o CPF como identificador único facilita a validação de dados em todo o país.
Mesmo com esses avanços, é fundamental conferir as regras específicas do estado antes de iniciar o processo — etapa que pode evitar deslocamentos desnecessários e garantir mais agilidade na emissão.