A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, trouxe novamente à discussão um dos aspectos mais conhecidos de sua trajetória: a imagem de figura invencível associada ao seu nome. Além da carreira no cinema, o ator se tornou um fenômeno da cultura popular por meio de piadas que o retratavam como indestrutível.
Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, Norris serviu à Força Aérea entre 1959 e 1962. Após o período militar, iniciou carreira nas artes marciais, conquistando títulos nacionais. Durante essa fase, conheceu Bruce Lee, que o convidou para atuar como antagonista no filme O Voo do Dragão.
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O longa contribuiu para a projeção internacional de Lee e abriu espaço para Norris na indústria cinematográfica. Em seguida, o ator participou de produções como Comboio da Carga Pesada e Os Bons se Vestem de Negro, consolidando sua presença no cinema de ação.
Ao longo das décadas seguintes, Norris atuou em filmes como Força Destruidora, Octagon: Escola para Assassinos, O Ajuste de Contas, Fúria Silenciosa, Vingança Forçada, McQuade: O Lobo Solitário e Invasão U.S.A.. Em 1984, protagonizou Braddock: O Super Comando, que deu origem a continuações lançadas nos anos seguintes.
Nos cinemas, o ator interpretou personagens associados à força física e à superação, o que contribuiu para a construção de sua imagem pública. Essa representação também esteve presente na televisão, especialmente na série Walker, Texas Ranger.
Com o avanço da internet, essa imagem foi ampliada por meio de conteúdos humorísticos que circularam em redes digitais. O próprio ator reconheceu esse fenômeno e participou de campanhas que faziam referência à sua representação na cultura popular.