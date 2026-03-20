A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, trouxe novamente à discussão um dos aspectos mais conhecidos de sua trajetória: a imagem de figura invencível associada ao seu nome. Além da carreira no cinema, o ator se tornou um fenômeno da cultura popular por meio de piadas que o retratavam como indestrutível.

Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, Norris serviu à Força Aérea entre 1959 e 1962. Após o período militar, iniciou carreira nas artes marciais, conquistando títulos nacionais. Durante essa fase, conheceu Bruce Lee, que o convidou para atuar como antagonista no filme O Voo do Dragão.

Saiba mais: