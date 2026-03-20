Entre prédios parcialmente encobertos e árvores envoltas por um leve véu acinzentado, a paisagem apresentava um ar quase cinematográfico. Com este cenário, a manhã começou mais devagar, convidando os moradores a desacelerar, mesmo que por alguns instantes.

Quem acordou cedo nesta sexta-feira (20) em Piracicaba foi recebido por um cenário digno de fotografia: uma neblina suave tomou conta da cidade e transformou o amanhecer em um verdadeiro espetáculo silencioso.

A visibilidade ficou levemente reduzida, mas longe de causar transtornos mais sérios. Ainda era possível enxergar o contorno dos edifícios ao fundo, o que caracterizou a típica neblina leve, comum em dias com temperaturas um pouco mais baixas e alta umidade.

Para quem saiu cedo, a recomendação era de atenção redobrada no trânsito pesado, e em alguns poucos trechos de estrada, ou próximo de córregos e rios. Já para os mais contemplativos, foi a oportunidade perfeita para apreciar um dos raros momentos em que a cidade muda completamente de “humor”.

Com o passar das horas, o sol vai dissolvendo esse manto branco, devolvendo aos poucos as cores e a nitidez ao cenário urbano.