Onde praticar esporte de graça em Piracicaba

Piracicaba oferece diversas opções gratuitas para quem deseja praticar atividades físicas ao ar livre, com espaços bem distribuídos pela cidade que atendem desde iniciantes até quem já mantém uma rotina de exercícios. Entre os principais pontos está o Parque da Rua do Porto, localizado na Avenida Alidor Pecorari, s/n – Vila Rezende, um dos locais mais tradicionais da cidade, ideal para caminhadas, corridas e treinos leves, além de contar com uma vista privilegiada do rio Piracicaba. Outro destaque é o Parque do Mirante, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, s/n – Centro, que oferece uma estrutura agradável para atividades físicas e momentos de lazer, sendo bastante frequentado ao longo do dia.

Um dos espaços mais procurados pelos moradores é o campus da Esalq/USP, situado na Avenida Pádua Dias, 11 – Agronomia, conhecido pela ampla área verde, segurança e pistas ideais para caminhadas e corridas. O local se tornou referência para quem busca qualidade de vida e contato com a natureza sem custo algum.