Novo saque do FGTS é liberado: veja quem tem direito ao pagamento

Atualização nas regras permite acesso a valores antes bloqueados

Uma nova medida do governo federal alterou as regras de acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e passa a permitir que trabalhadores retirem valores que antes estavam indisponíveis. A iniciativa foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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A mudança tem como foco ampliar a proteção financeira em situações de perda de renda e beneficia, principalmente, trabalhadores que aderiram à modalidade de saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho encerrado entre 2020 e 2025.