Novo saque do FGTS é liberado: veja quem tem direito ao pagamento
Atualização nas regras permite acesso a valores antes bloqueados
Uma nova medida do governo federal alterou as regras de acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e passa a permitir que trabalhadores retirem valores que antes estavam indisponíveis. A iniciativa foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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A mudança tem como foco ampliar a proteção financeira em situações de perda de renda e beneficia, principalmente, trabalhadores que aderiram à modalidade de saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho encerrado entre 2020 e 2025.
A liberação dos valores será feita pela Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização dos pagamentos. Os depósitos ocorrerão de forma escalonada.
Neste primeiro momento, será liberado um valor parcial de até R$ 1.800 por conta. O restante do saldo será disponibilizado gradualmente, com previsão de liberação completa até fevereiro de 2026.
Trabalhadores que possuem conta cadastrada receberão o valor automaticamente. Já aqueles sem cadastro poderão realizar o saque por meio dos canais físicos da Caixa.
A medida provisória tem validade inicial de 60 dias, podendo ser prorrogada. Durante esse período, o texto será analisado pelo Congresso Nacional e, enquanto estiver em vigor, possui força de lei.