O agendamento do exame é realizado pelas unidades de saúde, que vão seguir listas de espera de pacientes que já têm solicitação. No ato do agendamento a paciente também é informada sobre o local.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, nos dias 21 e 22 de março, um mutirão com a oferta de 630 exames voltados exclusivamente para o público feminino. Serão oferecidas 500 ultrassonografias doppler venoso de membros, para identificar problemas vasculares, e 130 ultrassonografias de mamas.

A ação integra o Mutirão da Saúde da Mulher, promovido pelo Ministério da Saúde, dentro do programa Agora Tem Especialistas, e tem como objetivo ampliar o acesso a exames e reduzir filas de espera na rede municipal.

A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do cuidado integral à saúde da mulher, além de otimizar o atendimento na rede pública.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, destaca que a ação faz parte de um conjunto de estratégias para qualificar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços especializados. “Temos trabalhado de forma permanente para fortalecer a rede municipal de saúde, reduzindo filas e garantindo mais agilidade no acesso a exames e atendimentos. Esse mutirão é resultado desse planejamento e reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da saúde da mulher”, afirma.