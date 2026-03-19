19 de março de 2026
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VÍDEO: Filas em postos geram alerta e medo de desabastecimento

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana chamou a atenção ao mostrar uma longa fila de veículos em um posto de combustíveis na cidade de Salto (SP).
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana chamou a atenção ao mostrar uma longa fila de veículos em um posto de combustíveis na cidade de Salto (SP).

Filas em posto de combustível geram alerta sobre possível desabastecimento em Salto

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana chamou a atenção ao mostrar uma longa fila de veículos em um posto de combustíveis na cidade de Salto (SP). As imagens rapidamente repercutiram entre internautas, levantando questionamentos sobre a possibilidade de desabastecimento e até mesmo uma eventual greve de caminhoneiros.

Na gravação, é possível ver diversos carros aguardando atendimento, o que gerou preocupação entre motoristas e usuários das redes sociais. Nos comentários, muitos relacionaram a situação a rumores de paralisação no setor de transporte, o que poderia impactar diretamente a distribuição de combustíveis.

Apesar da movimentação atípica registrada no local, não há, até o momento, confirmação oficial de desabastecimento na região. Especialistas apontam que episódios como esse podem ser reflexo de um “efeito manada”, quando a população, diante de boatos ou incertezas, corre para abastecer, provocando filas e aumentando a sensação de crise.

A possível greve de caminhoneiros, que vem sendo discutida nacionalmente, também contribui para o clima de apreensão. A categoria avalia medidas diante do aumento no preço do diesel e questões relacionadas ao valor do frete, com decisão prevista em assembleia.

Autoridades recomendam que a população evite agir por impulso e busque informações em fontes oficiais antes de tomar decisões, a fim de evitar corridas desnecessárias aos postos, que podem agravar situações pontuais.

O caso reforça como a rápida disseminação de conteúdos nas redes sociais pode influenciar o comportamento coletivo, especialmente em momentos de incerteza econômica ou logística.

Crédito da imagem/vídeo: Reprodução / @marcio_alvaristo

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