Na gravação, é possível ver diversos carros aguardando atendimento, o que gerou preocupação entre motoristas e usuários das redes sociais. Nos comentários, muitos relacionaram a situação a rumores de paralisação no setor de transporte, o que poderia impactar diretamente a distribuição de combustíveis.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana chamou a atenção ao mostrar uma longa fila de veículos em um posto de combustíveis na cidade de Salto (SP). As imagens rapidamente repercutiram entre internautas, levantando questionamentos sobre a possibilidade de desabastecimento e até mesmo uma eventual greve de caminhoneiros.

Apesar da movimentação atípica registrada no local, não há, até o momento, confirmação oficial de desabastecimento na região. Especialistas apontam que episódios como esse podem ser reflexo de um “efeito manada”, quando a população, diante de boatos ou incertezas, corre para abastecer, provocando filas e aumentando a sensação de crise.

A possível greve de caminhoneiros, que vem sendo discutida nacionalmente, também contribui para o clima de apreensão. A categoria avalia medidas diante do aumento no preço do diesel e questões relacionadas ao valor do frete, com decisão prevista em assembleia.

Autoridades recomendam que a população evite agir por impulso e busque informações em fontes oficiais antes de tomar decisões, a fim de evitar corridas desnecessárias aos postos, que podem agravar situações pontuais.