Com o início do prazo para entrega do Imposto de Renda 2026, cresce também a atenção dos contribuintes em relação às despesas médicas, um dos poucos campos que permitem dedução sem limite. A vantagem é clara: quanto maior o valor corretamente declarado, maiores as chances de restituição. Mas o caminho até esse benefício exige precisão.

Na prática, é justamente nesse ponto que muitos escorregam. Pequenos deslizes, informações incompletas ou até o impulso de incluir gastos indevidos podem transformar uma oportunidade de economia em dor de cabeça com a Receita Federal.

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Onde mora o perigo na declaração