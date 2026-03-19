O mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT) está acompanhando de perto todo processo de regularização fundiária nas comunidades Portelinha e Pantanal, localizadas na região norte da cidade. O objetivo é contribuir no processo, tanto ajudando a orientar os moradores, assim como fiscalizar a utilização dos R$ 2 milhões destinados pelo governo federal do presidente Lula à Prefeitura de Piracicaba, que foi destinado ao município atendendo à solicitação da própria deputada estadual Professora Bebel, para que a Prefeitura de Piracicaba realize a regularização fundiária destas duas comunidades, e que foi viabilizado pelo então ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Para ajudar na orientação dos moradores e garantir que o processo de regularização atenda os anseios das comunidades, assessores e apoiadores do mandato da deputada Professora Bebel tem acompanhado tanto os encontros realizados pela Prefeitura como têm realizado ações nas comunidades, dialogando com os moradores. Neste diálogo com os moradores, a grande preocupação deles é sobre as áreas de risco nas margens do córrego que corta a comunidade do Pantanal, bem como nas encostas onde vem as águas pluviais descendo com muita força e sem o devido escoamento para evitar deslizamentos das casas. Ouro problema é o esgoto que corre a céu aberto, assim como a grande quantidade de lixo.

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