Uma forte chuva que atingiu Piracicaba na nesta quinta-feira (20) provocou um grande alagamento e trouxe transtornos significativos para pedestres comerciantes e motoristasna avenida Independência em Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Atirador que tentou matar empresário de Piracicaba é preso
- Adolescente desaparecida é encontrada em Piracicaba
O acúmulo de água formou uma espécie de "lagoa" nas proximidades do cruzamento com a rua Campos Sales, deixando uma das pistas parcialmente interditada no trecho próximo à Lojas Americanas. O cenário surpreendeu quem passava pelo local e impactou diretamente o fluxo de veículos na região.
Motoristas que trafegavam pela área enfrentaram dificuldades, enquanto pedestres tiveram que lidar com o risco constante de serem atingidos por jatos de água provocados por carros em alta velocidade. Com o volume acumulado, pequenas ondas se formavam a cada passagem de veículos, ampliando os transtornos.
Comércios próximos também foram afetados, diante da invasão de água e da dificuldade de acesso de clientes.