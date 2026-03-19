19 de março de 2026
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VIROU LAGOA

VÍDEO: Chuva forte alaga avenida Independência em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini/JP
O grande alagamento se formou próximo ao cruzamento da avenida Independência com a rua Campos Sales.
O grande alagamento se formou próximo ao cruzamento da avenida Independência com a rua Campos Sales.

 Uma forte chuva que atingiu Piracicaba na nesta quinta-feira (20) provocou um grande alagamento e trouxe transtornos significativos para pedestres comerciantes e motoristasna avenida Independência em Piracicaba.

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O acúmulo de água formou uma espécie de "lagoa" nas proximidades do cruzamento com a rua Campos Sales, deixando uma das pistas parcialmente interditada no trecho próximo à Lojas Americanas. O cenário surpreendeu quem passava pelo local e impactou diretamente o fluxo de veículos na região.

Motoristas que trafegavam pela área enfrentaram dificuldades, enquanto pedestres tiveram que lidar com o risco constante de serem atingidos por jatos de água provocados por carros em alta velocidade. Com o volume acumulado, pequenas ondas se formavam a cada passagem de veículos, ampliando os transtornos.

Comércios próximos também foram afetados, diante da invasão de água e da dificuldade de acesso de clientes.

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