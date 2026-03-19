Uma forte chuva que atingiu Piracicaba na nesta quinta-feira (20) provocou um grande alagamento e trouxe transtornos significativos para pedestres comerciantes e motoristasna avenida Independência em Piracicaba.

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O acúmulo de água formou uma espécie de "lagoa" nas proximidades do cruzamento com a rua Campos Sales, deixando uma das pistas parcialmente interditada no trecho próximo à Lojas Americanas. O cenário surpreendeu quem passava pelo local e impactou diretamente o fluxo de veículos na região.