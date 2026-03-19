Entre os produtos recolhidos estavam 1.677 medidores de pressão arterial, 511 lubrificantes íntimos e 270 suplementos digestivos, além de termômetros, oxímetros, tintas para tatuagem, cosméticos e outros produtos fora das regras de comercialização.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou nesta quarta-feira (18) uma operação em um centro logístico do Mercado Livre, em Cajamar (SP), e apreendeu mais de 2,5 mil produtos irregulares. A ação visou itens armazenados no sistema “Full”, que exige estoque próprio para entrega rápida, e resultou na suspensão imediata de anúncios que violavam normas sanitárias.

A fiscalização identificou irregularidades que vão além da ausência de registro sanitário. Muitos produtos tinham embalagens apenas em idiomas estrangeiros, não possuíam certificações obrigatórias e traziam promessas de benefícios à saúde não autorizadas.

Segundo a Anvisa, a ação faz parte de uma prioridade crescente de monitoramento das vendas em marketplaces, um reflexo do avanço do comércio digital e da necessidade de garantir segurança ao consumidor.

Medidores de pressão em destaque

Os medidores de pressão arterial, que representaram a maior parte dos itens apreendidos, são essenciais para quem precisa monitorar a hipertensão, uma condição que atinge milhões de brasileiros. Valores iguais ou superiores a 140/90 mmHg indicam pressão alta, aumentando o risco de complicações graves como AVC, infarto, aneurisma e insuficiência cardíaca ou renal.