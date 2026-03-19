De acordo com a Anvisa, os lotes afetados não devem ser consumidos nem comercializados até nova avaliação. A orientação é que pais, responsáveis e estabelecimentos comerciais verifiquem imediatamente os produtos em estoque. A suspensão atinge os seguintes lotes da fórmula Aptamil Premium 1: lote 2026.09.09 (fabricação em 10/03/2025), lote 2026.10.03 (fabricação em 03/04/2025) e lote 2026.09.07 (fabricação em 08/03/2025).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de três lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1 (800g), após a identificação de uma toxina associada à intoxicação alimentar. A medida foi oficializada por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada após a fabricante, Danone Ltda., comunicar o recolhimento voluntário dos produtos, motivado pela detecção da substância cereulida na fórmula já preparada, ou seja, após a diluição do produto.

A substância identificada, conhecida como cereulida, é uma toxina produzida por bactérias do gênero Bacillus cereus, associada a quadros de intoxicação alimentar e que pode causar sintomas como náuseas, vômitos e desconforto gastrointestinal. O risco é considerado mais preocupante em lactentes, público para o qual a fórmula é destinada, devido à maior vulnerabilidade a complicações. Até o momento, a Anvisa não informou se há registro de casos de intoxicação relacionados aos lotes suspensos.

A agência sanitária orienta que o uso dos lotes afetados seja interrompido imediatamente, que consumidores verifiquem o número do lote na embalagem antes do consumo e que estabelecimentos retirem os produtos das prateleiras. O descumprimento das determinações pode configurar infração sanitária.

Em nota, a Danone informou que o recolhimento foi realizado de forma voluntária e preventiva, reforçando que a decisão está alinhada com seu compromisso com a segurança alimentar. A empresa destacou que a medida envolve apenas três lotes específicos do produto Aptamil Premium 1 (800g), fabricados em março e abril de 2025, e que os demais produtos da marca não foram afetados. Segundo a fabricante, as fórmulas passam por rigorosos controles de qualidade antes de chegarem ao consumidor e a empresa segue em diálogo com a Anvisa para acompanhar o caso, além de disponibilizar canais de atendimento para consumidores que tenham dúvidas ou necessitem de suporte.