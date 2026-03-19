O avanço da idade traz mudanças sutis, mas constantes, que impactam a rotina e a dinâmica familiar. Diante desse cenário, um dos maiores desafios não é apenas cuidar, mas organizar esse cuidado de forma equilibrada, evitando sobrecarga e conflitos entre parentes.

Especialistas apontam que o primeiro passo é entender que o envelhecimento não é um problema individual, mas uma realidade coletiva. Quanto mais cedo a família se envolve, maiores são as chances de garantir bem-estar ao idoso e relações mais saudáveis entre todos.

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Divisão de responsabilidades evita sobrecarga