Segundo informações confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), a ação foi protocolada em 2025 e está em andamento na 3ª Vara Cível da capital.

A disputa judicial envolvendo o ator Stênio Garcia, de 93 anos, trouxe à tona uma questão delicada: afinal, filhos têm obrigação de cuidar dos pais? O caso, que tramita na Justiça do Rio de Janeiro, envolve um imóvel localizado em Ipanema e coloca em lados opostos o artista e suas filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan.

Na ação, o ator reivindica o direito de usufruto vitalício do apartamento, ou seja, a possibilidade de utilizar o imóvel durante toda a vida, mesmo que a propriedade esteja em nome de terceiros. Ele também solicita indenização por perdas e danos, alegando que as filhas estariam utilizando o bem de forma exclusiva.

O imóvel em questão fica em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Zona Sul carioca, o que amplia o peso financeiro da disputa.

Além disso, o processo menciona dificuldades financeiras enfrentadas pelo ator após o fim de seu contrato com a TV Globo, o que teria aumentado sua dependência de recursos próprios e aposentadoria.

Histórico familiar e conflitos antigos