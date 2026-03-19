19 de março de 2026
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CENÁRIO PREOCUPANTE

Combustíveis: risco de desabastecimento preocupa governo; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Petrobras
Distribuidoras relatam restrições no fornecimento e cobram mais previsibilidade no mercado de combustíveis.
Distribuidoras relatam restrições no fornecimento e cobram mais previsibilidade no mercado de combustíveis.

A possibilidade de falhas no abastecimento de combustíveis acendeu um sinal de alerta no Brasil e já mobiliza o governo federal. O cenário ganhou força após distribuidoras relatarem dificuldades no acesso a diesel e gasolina, em meio a um aumento expressivo da demanda nas últimas semanas.

A preocupação central gira em torno da capacidade de manter o fluxo regular de distribuição diante de limitações na oferta e mudanças recentes nas operações comerciais do setor.

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Demanda cresce e pressiona o sistema

O consumo de combustíveis segue em ritmo elevado, impulsionado por fatores econômicos e logísticos. No entanto, empresas do setor apontam que o volume disponibilizado não tem acompanhado esse crescimento, gerando um descompasso que pode impactar o abastecimento.

Além disso, há relatos de restrições nas quantidades fornecidas e dificuldades para ampliar pedidos, o que compromete o planejamento das distribuidoras em curto prazo.

Suspensão de leilões amplia incerteza

Outro fator que intensificou a preocupação foi a interrupção recente de leilões de combustíveis, considerados essenciais para equilibrar a oferta no mercado. Sem esses mecanismos, o ambiente de negócios se torna menos previsível, dificultando estratégias de compra e armazenamento.

A instabilidade nas negociações também aumenta o risco de desorganização na cadeia de distribuição, especialmente em momentos de maior consumo.

Cenário global e indefinições internas

O contexto internacional, marcado por forte disputa por insumos energéticos e preços elevados, agrava ainda mais a situação. Esse ambiente competitivo pressiona países importadores e reduz a margem de manobra no abastecimento interno.

No Brasil, a falta de clareza em diretrizes comerciais e a oscilação nas operações reforçam o clima de cautela. Diante disso, o setor cobra medidas que tragam maior previsibilidade e garantam a continuidade no fornecimento de combustíveis.

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