A preocupação central gira em torno da capacidade de manter o fluxo regular de distribuição diante de limitações na oferta e mudanças recentes nas operações comerciais do setor.

A possibilidade de falhas no abastecimento de combustíveis acendeu um sinal de alerta no Brasil e já mobiliza o governo federal. O cenário ganhou força após distribuidoras relatarem dificuldades no acesso a diesel e gasolina, em meio a um aumento expressivo da demanda nas últimas semanas.

O consumo de combustíveis segue em ritmo elevado, impulsionado por fatores econômicos e logísticos. No entanto, empresas do setor apontam que o volume disponibilizado não tem acompanhado esse crescimento, gerando um descompasso que pode impactar o abastecimento.

Além disso, há relatos de restrições nas quantidades fornecidas e dificuldades para ampliar pedidos, o que compromete o planejamento das distribuidoras em curto prazo.

Suspensão de leilões amplia incerteza

Outro fator que intensificou a preocupação foi a interrupção recente de leilões de combustíveis, considerados essenciais para equilibrar a oferta no mercado. Sem esses mecanismos, o ambiente de negócios se torna menos previsível, dificultando estratégias de compra e armazenamento.