Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.

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ESTREIAS

CREPÚSCULO (Relançamento): Isabella Swan e seu pai, Charlie, mudaram-se recentemente. No novo colégio ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Isabella em risco.