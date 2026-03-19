Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
VEJA MAIS:
- Novo Homem-Aranha traz vilões, luto e reviravoltas; ASSISTA
- Atenção: temporal e ventos fortes se aproximam de Piracicaba
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ESTREIAS
CREPÚSCULO (Relançamento): Isabella Swan e seu pai, Charlie, mudaram-se recentemente. No novo colégio ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Isabella em risco.
CASAMENTO SANGRENTO – A VIÚVA: A noiva retorna em uma nova e sinistra rodada do tradicional jogo de esconde-esconde, agora com elementos sobrenaturais e demoníacos.
DEVORADORES DE ESTRELAS: Um professor acorda sem memória em uma nave e descobre que precisa salvar a Terra investigando a morte do Sol, contando com uma ajuda inesperada.
UMA SEGUNDA CHANCE: Kenna comete um erro imperdoável que a leva à prisão. Sete anos depois, ela retorna à sua cidade natal, no Wyoming, na esperança de reconstruir a vida e conquistar a chance de se reencontrar com sua filha pequena, a quem nunca conheceu.
VIAGEM GELADA – O RESGATE DO URSO POLAR: Após encontrar um filhote de urso polar órfão, Toto decide levá-lo de volta ao seu lar e embarca em uma aventura cheia de perigos, contando com a ajuda de seus amigos para cumprir a missão.
O VELHO FUSCA: Depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô, Junior bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.
SEGUEM EM CARTAZ
PÂNICO 7: Um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott. O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.
PECADORES: Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.
UMA BATALHA APÓS A OUTRA: Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Missão Refúgio;
- Cara de Um, Focinho de Outro;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul.
Cine Teatro de São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro de São Pedro divulgou a programação válida de 19 a 25 de março, com opções para toda a família. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para sessões em 2D ou 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, o cinema oferece promoção com preço único de meia-entrada. O espaço fica na Av. dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (19) 3481-5767.
CREPÚSCULO: Isabella Swan se muda para uma nova cidade e conhece Edward Cullen, um jovem misterioso por quem se apaixona, sem imaginar os perigos que cercam essa relação. O filme será exibido todos os dias às 21h, com sessão legendada na terça-feira e dublada nos demais dias.
VALOR SENTIMENTAL: O drama acompanha a relação conturbada entre um pai e suas duas filhas, marcada por conflitos e feridas do passado, enquanto um novo projeto cinematográfico reacende tensões familiares. As sessões acontecem apenas no sábado e domingo, às 18h30, em versão legendada.
CARA DE UM, FOCINHO DE OUTRO: A animação acompanha uma jovem que utiliza tecnologia para explorar o mundo animal e precisa enfrentar uma ameaça que coloca em risco a convivência entre humanos e animais. O filme será exibido às 19h de quinta a quarta, com sessões extras às 17h no sábado e domingo. As sessões são em 3D dublado às quintas e domingos, e 2D dublado nos demais dias.