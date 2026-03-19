A polícia foi para cima e prendeu nesta quarta-feira (20) o criminoso que atirou contra um empresário durante uma tentativa de latrocínio no dia 16 de dezembro no Bairro Alto em Piracicaba. Um crime violento, frio e que quase terminou em tragédia, para roubar um relógio Rolex.

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O empresário chegava com a esposa em um restaurante quando foi surpreendido por um bandido armado, exigindo o relógio de luxo de R$ 120 mil. Só que a vítima reagiu, teve luta corporal e disparos.