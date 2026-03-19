A polícia foi para cima e prendeu nesta quarta-feira (20) o criminoso que atirou contra um empresário durante uma tentativa de latrocínio no dia 16 de dezembro no Bairro Alto em Piracicaba. Um crime violento, frio e que quase terminou em tragédia, para roubar um relógio Rolex.
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O empresário chegava com a esposa em um restaurante quando foi surpreendido por um bandido armado, exigindo o relógio de luxo de R$ 120 mil. Só que a vítima reagiu, teve luta corporal e disparos.
Um dos tiros passou raspando na cabeça do empresário. Por muito pouco, não virou morte
E não era um bandido sozinho, tinha comparsa dando cobertura. Uma quadrilha organizada, que já vinha seguindo a vítima desde um shopping.
Após a investigação do caso e prisão de outros envolvidos, faltava o atirador, que foi encontrado dormindo nesta quarta-feira, dentro de casa, na zona norte de São Paulo. Na operação, a polícia apreendeu arma, munição e uma moto suspeita.
Três criminosos já estão presos. Mas um continua solto e a polícia segue na caça.