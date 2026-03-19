A cena se repete nas redes sociais: vídeos, memes e relatos que tratam a tadalafila como um atalho para melhorar o desempenho sexual. Apelidado de “tadala”, o medicamento indicado para casos de disfunção erétil passou a circular entre jovens que, na maioria das vezes, não têm diagnóstico clínico e, ainda assim, recorrem ao uso por curiosidade, pressão estética ou busca por autoconfiança.

O problema é que, fora do contexto médico, o efeito esperado simplesmente não existe. Desenvolvida para tratar alterações fisiológicas específicas, a substância atua aumentando o fluxo sanguíneo no pênis. Em homens saudáveis, isso não se traduz em melhora real de desempenho, duração da relação ou qualquer ganho físico. A sensação de eficácia costuma estar mais ligada ao psicológico: acreditar que vai funcionar pode reduzir a ansiedade e gerar uma percepção momentânea de segurança.

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