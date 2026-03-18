O aguardado trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” movimentou as redes sociais ao antecipar uma fase mais sombria e madura do herói. O material confirma o retorno do trio principal — Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon — e revela uma trama marcada por perdas, conflitos internos e novos desafios no universo Marvel.

Peter Parker mais maduro e solitário

A nova história se passa após os acontecimentos de “Sem Volta para Casa”, quando Peter decide apagar sua identidade da memória de todos para proteger quem ama. Agora vivendo sozinho, o personagem enfrenta as consequências dessa escolha, lidando com isolamento, amadurecimento forçado e o peso emocional das decisões passadas.

Além disso, o herói ainda carrega o luto pela morte de sua tia, fator que influencia diretamente sua jornada e suas atitudes ao longo do filme.

Relações abaladas e novos caminhos