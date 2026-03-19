Conduzido pelo CIEE, o processo ocorre de forma totalmente online, incluindo o cadastro e a realização da prova, o que amplia o acesso dos candidatos e facilita a participação. Clique aqui para acessar .

As inscrições para o processo seletivo de estágio da Câmara Municipal de Piracicaba entram na reta final e seguem abertas até 12h do dia 30 de março. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para atuação em gabinetes parlamentares e contempla estudantes de diversas áreas do ensino superior.

Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados e com frequência ativa em cursos de graduação. No caso de Direito, é exigido estar entre o 3º e o penúltimo semestre. Para os demais cursos, o critério é estar entre o 1º e o penúltimo semestre.

A lista de áreas contempladas é ampla e inclui cursos como administração, administração pública, ciências políticas, jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, marketing digital, cinema e audiovisual, produção audiovisual, design gráfico, fotografia, rádio, TV e internet, além de gestão empresarial, gestão pública e recursos humanos.

Os estagiários selecionados irão atuar presencialmente nos gabinetes, com carga horária de até 30 horas semanais, distribuídas em jornadas de até 6 horas diárias. O período e horário de trabalho serão definidos conforme a necessidade de cada gabinete.