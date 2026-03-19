As inscrições para o processo seletivo de estágio da Câmara Municipal de Piracicaba entram na reta final e seguem abertas até 12h do dia 30 de março. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para atuação em gabinetes parlamentares e contempla estudantes de diversas áreas do ensino superior.
Conduzido pelo CIEE, o processo ocorre de forma totalmente online, incluindo o cadastro e a realização da prova, o que amplia o acesso dos candidatos e facilita a participação. Clique aqui para acessar.
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Quem pode participar e quais são os benefícios
Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados e com frequência ativa em cursos de graduação. No caso de Direito, é exigido estar entre o 3º e o penúltimo semestre. Para os demais cursos, o critério é estar entre o 1º e o penúltimo semestre.
A lista de áreas contempladas é ampla e inclui cursos como administração, administração pública, ciências políticas, jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, marketing digital, cinema e audiovisual, produção audiovisual, design gráfico, fotografia, rádio, TV e internet, além de gestão empresarial, gestão pública e recursos humanos.
Os estagiários selecionados irão atuar presencialmente nos gabinetes, com carga horária de até 30 horas semanais, distribuídas em jornadas de até 6 horas diárias. O período e horário de trabalho serão definidos conforme a necessidade de cada gabinete.
A remuneração mensal é de R$ 1.342,28, somada a R$ 330 de auxílio-alimentação e vale-transporte equivalente a 50 passagens mensais. O contrato terá duração inicial de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, respeitando o limite legal de dois anos.
Como funciona a seleção e as etapas
A prova será aplicada online e contará com 10 questões de múltipla escolha, sendo cinco de língua portuguesa e cinco de conhecimentos gerais. Cada questão terá quatro alternativas e deverá ser respondida em até dois minutos, exigindo atenção e agilidade dos candidatos.
A pontuação máxima é de 10 pontos, e será considerado classificado o estudante que atingir pelo menos 60% de aproveitamento. O desempenho na prova será o único critério para a classificação.
O cronograma prevê a divulgação do gabarito provisório no dia 31 de março, enquanto o resultado preliminar, junto às respostas de eventuais recursos, será publicado em 22 de abril. Já a classificação final está prevista para 29 de abril. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Câmara.
Para a contratação, é necessário ter idade mínima de 18 anos e não ter estagiado anteriormente na Câmara por mais de 18 meses, exceto nos casos previstos em lei. Também não poderão ser convocados estudantes com previsão de conclusão do curso em prazo inferior a seis meses.
A convocação dos aprovados será feita com base nos dados informados na inscrição, por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp. Após o contato, o candidato terá prazo de até 24 horas para responder, sob risco de perder a vaga.