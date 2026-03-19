Um repórter britânico escapou de ser atingido por um míssil durante uma transmissão em uma região no sul do Líbano.

O jornalista Steve Sweeney, que trabalha para a RT, gravava um vídeo no momento em que um míssil caiu a poucos metros do local onde ele estava.

A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava a gravação. As imagens mostram o momento do impacto durante a transmissão.