Um repórter britânico escapou de ser atingido por um míssil durante uma transmissão em uma região no sul do Líbano.
O jornalista Steve Sweeney, que trabalha para a RT, gravava um vídeo no momento em que um míssil caiu a poucos metros do local onde ele estava.
A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava a gravação. As imagens mostram o momento do impacto durante a transmissão.
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Após a queda do míssil, a gravação é interrompida. Não há informações detalhadas sobre o tipo de armamento utilizado nem sobre a origem do disparo.
Em nota, a emissora informou que o repórter e o cinegrafista tiveram ferimentos leves. Segundo a empresa, ambos receberam atendimento e passam bem.
O caso ocorreu em meio a episódios de tensão na região sul do país, onde há registros de confrontos e lançamentos de projéteis. Autoridades locais acompanham a situação.