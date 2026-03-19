19 de março de 2026
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GUERRA

VÍDEO: Repórter escapa por pouco de míssil durante transmissão

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava a gravação. As imagens mostram o momento do impacto durante a transmissão
A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava a gravação. As imagens mostram o momento do impacto durante a transmissão

Um repórter britânico escapou de ser atingido por um míssil durante uma transmissão em uma região no sul do Líbano.

O jornalista Steve Sweeney, que trabalha para a RT, gravava um vídeo no momento em que um míssil caiu a poucos metros do local onde ele estava.

A cena foi registrada pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava a gravação. As imagens mostram o momento do impacto durante a transmissão.

Saiba mais:

Após a queda do míssil, a gravação é interrompida. Não há informações detalhadas sobre o tipo de armamento utilizado nem sobre a origem do disparo.

Em nota, a emissora informou que o repórter e o cinegrafista tiveram ferimentos leves. Segundo a empresa, ambos receberam atendimento e passam bem.

O caso ocorreu em meio a episódios de tensão na região sul do país, onde há registros de confrontos e lançamentos de projéteis. Autoridades locais acompanham a situação.

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