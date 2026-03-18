Piracicaba recebeu o Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2026 durante evento realizado na terça-feira (17), no Marte Hall, em São Paulo. Na ocasião, a cidade recebeu troféu pelo segundo lugar como município com a maior quantidade de corridas de rua – foram 27 no total - na região B, que engloba 32 cidades da região, entre elas, Campinas, que levou o primeiro lugar, Jundiaí, que ficou em terceiro, e Limeira.

Em 2025, de acordo com a FPA (Federação Paulista de Atletismo), que organizou a premiação, houve um aumento de 40% no número de provas realizadas em todo Estado, em relação ao ano anterior. No período, foram 1.311 corridas de rua no Estado, que contaram com a participação de 2,4 milhões de atletas.

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