Piracicaba recebeu o Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2026 durante evento realizado na terça-feira (17), no Marte Hall, em São Paulo. Na ocasião, a cidade recebeu troféu pelo segundo lugar como município com a maior quantidade de corridas de rua – foram 27 no total - na região B, que engloba 32 cidades da região, entre elas, Campinas, que levou o primeiro lugar, Jundiaí, que ficou em terceiro, e Limeira.
Em 2025, de acordo com a FPA (Federação Paulista de Atletismo), que organizou a premiação, houve um aumento de 40% no número de provas realizadas em todo Estado, em relação ao ano anterior. No período, foram 1.311 corridas de rua no Estado, que contaram com a participação de 2,4 milhões de atletas.
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Durante o evento, que reuniu organizadores de eventos, representantes de empresas promotoras, autoridades esportivas e convidados ligados ao universo das corridas de rua, foram reconhecidas as melhores provas e promotoras do calendário estadual, destacando aquelas que se sobressaíram em critérios como qualidade organizacional, estrutura oferecida aos atletas, segurança e impacto esportivo.
Presente no evento, o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou a importância da premiação. “As corridas de rua já são tradição em nosso município. Além de reunir centenas de atletas, também geram impacto para economia e setor de serviços da cidade. Muito nos orgulha receber esse reconhecimento da entidade máxima do atletismo paulista, pelo segundo ano consecutivo”.
De acordo com ele, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras tem responsabilidade de gerenciar o calendário de eventos esportivos do município, em parceria, no caso das corridas de rua, com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, que viabiliza a execução dos eventos nas vias públicas no município. O secretário-executivo Claudinei Arruda também marcou presença no evento de premiação.
BALANÇO
Em 2025, Piracicaba recebeu 27 corridas de rua, homologadas pela FPA. Neste ano, já foram realizadas três provas e outras 34 estão programadas para ocorrer nos próximos meses.
De acordo com relatório da Chelso Sports, organizadora de corridas de rua e eventos esportivos com sede em Piracicaba, nos 12 eventos realizados pela empresa em 2025 foram injetados R$ 19,5 milhões na economia local. O relatório revela também que as corridas foram responsáveis por trazer mais de 35 mil atletas de 239 cidades diferentes durante os eventos.
De acordo com informações do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o ticket médio aplicado por um atleta durante sua participação nos eventos esportivos em uma cidade-sede varia entre R$ 450 a R$ 650 por pessoa.
Isso significa que, de acordo com o relatório da Chelso, ao aplicar essa metodologia aos 35.508 atletas participantes que passaram pelo município em 2025, o impacto econômico gira em torno de R$ 19,5 milhões de reais distribuídos estrategicamente entre cinco setores principais: hospedagem, alimentação, comércio local, transporte e mobilidade e prestadores Técnicos e fornecedores especializados.
Para o CEO da Chelso Sports, Guilherme Celso, os dados revelam que Piracicaba consolidou-se como hub regional de referência para corridas de rua, o que resulta numa grande participação de atletas locais, mas principalmente participantes de cidades vizinhas e de toda a região. Do total de 35.508 atletas, 42,77% são moradores de Piracicaba (15.239 pessoas), enquanto 56,93% vêm de outras cidades (20.096 pessoas), demonstrando o alcance regional dos eventos.