18 de março de 2026
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OBRAS VIÁRIAS

Projeto autoriza prefeitura contratar empréstimo de R$ 350 mi

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Recursos serão aplicados em obras de pavimentação de ruas que aguardam intervenções há mais de 50 anos
Recursos serão aplicados em obras de pavimentação de ruas que aguardam intervenções há mais de 50 anos

Depois de décadas de espera, moradores de diversos bairros de Piracicaba podem finalmente ver o asfalto chegar à porta de casa. Ruas que há mais de 50 anos convivem com poeira, lama e dificuldades de acesso devem passar por uma transformação histórica.

Isso porque um Projeto de Lei que será votado amanhã, 19/03, na Câmara Municipal, pode abrir caminho para o maior investimento em mobilidade urbana já realizado no município. Trata-se do PL nº 16/2026, de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito de até R$ 350 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Avançar Cidades – Pró-Transporte.

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Piracicaba já foi contemplada na 36ª lista de projetos pré-selecionados pelo Governo Federal, o que reforça a viabilidade do investimento, que tem potencial para mudar a realidade de diversas regiões da cidade.

Com os recursos, será possível pavimentar até 74 quilômetros de vias, além de recuperar importantes corredores de tráfego, melhorando a circulação, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

O projeto é fruto de uma articulação direta do prefeito Helinho Zanatta, em Brasília, em busca de recursos que atendam demandas históricas da população. “Não estamos olhando para partido, estamos olhando para a nossa cidade. Esse é um trabalho sério, de quem está comprometido em buscar aquilo que Piracicaba realmente precisa. Esse investimento olha para as pessoas, para o desenvolvimento e para o futuro da cidade. Fomos até Brasília para viabilizar esses recursos, depois de organizar as contas e preparar os projetos com responsabilidade”, destacou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, o impacto será direto na vida de milhares de moradores que, até hoje, vivem sem infraestrutura básica. “Há ruas em bairros da nossa cidade que não têm asfalto até hoje e aguardam essa melhoria há mais de 50 anos. Estamos falando de até 74 quilômetros de vias que poderão ser pavimentadas. Isso vai transformar a mobilidade, garantir mais dignidade para a população e promover o desenvolvimento da cidade dentro de um planejamento estruturado”, afirmou.

Os recursos, caso aprovados pela Câmara Municipal e pelo Governo Federal, serão liberados pelo Ministério das Cidades, por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), financiado com recursos do FGTS. O objetivo é promover uma mobilidade mais eficiente, impulsionar o desenvolvimento urbano de forma planejada e melhorar a qualidade de vida da população.

Além do projeto de mobilidade, o prefeito Helinho Zanatta também já articula novos investimentos para outra área considerada estratégica: o saneamento básico.

“Já estamos trabalhando para viabilizar recursos importantes para o saneamento, com projetos de reservação de água, novas adutoras e ampliação da estação de tratamento. É uma área que há anos não recebe investimentos à altura da necessidade da cidade. Isso vai garantir segurança hídrica para os próximos 20 anos e permitir que Piracicaba continue crescendo com planejamento”, ressaltou.

Com a possível liberação dos recursos, Piracicaba se prepara para dar um salto histórico, com um projeto estruturante que promete melhorar a mobilidade, integrar bairros e impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

DIFERENCIAL – A linha de crédito do Pró-Transporte possui taxa nominal de juros de 6% ao ano, podendo ser acrescida de até 2% de taxa diferencial e até 1% de taxa de risco de crédito, com prazo de pagamento de até 20 anos.

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