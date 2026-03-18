Depois de décadas de espera, moradores de diversos bairros de Piracicaba podem finalmente ver o asfalto chegar à porta de casa. Ruas que há mais de 50 anos convivem com poeira, lama e dificuldades de acesso devem passar por uma transformação histórica.
Isso porque um Projeto de Lei que será votado amanhã, 19/03, na Câmara Municipal, pode abrir caminho para o maior investimento em mobilidade urbana já realizado no município. Trata-se do PL nº 16/2026, de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito de até R$ 350 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Avançar Cidades – Pró-Transporte.
LEIA MAIS
Piracicaba já foi contemplada na 36ª lista de projetos pré-selecionados pelo Governo Federal, o que reforça a viabilidade do investimento, que tem potencial para mudar a realidade de diversas regiões da cidade.
Com os recursos, será possível pavimentar até 74 quilômetros de vias, além de recuperar importantes corredores de tráfego, melhorando a circulação, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.
O projeto é fruto de uma articulação direta do prefeito Helinho Zanatta, em Brasília, em busca de recursos que atendam demandas históricas da população. “Não estamos olhando para partido, estamos olhando para a nossa cidade. Esse é um trabalho sério, de quem está comprometido em buscar aquilo que Piracicaba realmente precisa. Esse investimento olha para as pessoas, para o desenvolvimento e para o futuro da cidade. Fomos até Brasília para viabilizar esses recursos, depois de organizar as contas e preparar os projetos com responsabilidade”, destacou o prefeito.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, o impacto será direto na vida de milhares de moradores que, até hoje, vivem sem infraestrutura básica. “Há ruas em bairros da nossa cidade que não têm asfalto até hoje e aguardam essa melhoria há mais de 50 anos. Estamos falando de até 74 quilômetros de vias que poderão ser pavimentadas. Isso vai transformar a mobilidade, garantir mais dignidade para a população e promover o desenvolvimento da cidade dentro de um planejamento estruturado”, afirmou.
Os recursos, caso aprovados pela Câmara Municipal e pelo Governo Federal, serão liberados pelo Ministério das Cidades, por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), financiado com recursos do FGTS. O objetivo é promover uma mobilidade mais eficiente, impulsionar o desenvolvimento urbano de forma planejada e melhorar a qualidade de vida da população.
Além do projeto de mobilidade, o prefeito Helinho Zanatta também já articula novos investimentos para outra área considerada estratégica: o saneamento básico.
“Já estamos trabalhando para viabilizar recursos importantes para o saneamento, com projetos de reservação de água, novas adutoras e ampliação da estação de tratamento. É uma área que há anos não recebe investimentos à altura da necessidade da cidade. Isso vai garantir segurança hídrica para os próximos 20 anos e permitir que Piracicaba continue crescendo com planejamento”, ressaltou.
Com a possível liberação dos recursos, Piracicaba se prepara para dar um salto histórico, com um projeto estruturante que promete melhorar a mobilidade, integrar bairros e impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.
DIFERENCIAL – A linha de crédito do Pró-Transporte possui taxa nominal de juros de 6% ao ano, podendo ser acrescida de até 2% de taxa diferencial e até 1% de taxa de risco de crédito, com prazo de pagamento de até 20 anos.