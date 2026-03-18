Isso porque um Projeto de Lei que será votado amanhã, 19/03, na Câmara Municipal, pode abrir caminho para o maior investimento em mobilidade urbana já realizado no município. Trata-se do PL nº 16/2026, de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar uma operação de crédito de até R$ 350 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Avançar Cidades – Pró-Transporte.

Depois de décadas de espera, moradores de diversos bairros de Piracicaba podem finalmente ver o asfalto chegar à porta de casa. Ruas que há mais de 50 anos convivem com poeira, lama e dificuldades de acesso devem passar por uma transformação histórica.

Piracicaba já foi contemplada na 36ª lista de projetos pré-selecionados pelo Governo Federal, o que reforça a viabilidade do investimento, que tem potencial para mudar a realidade de diversas regiões da cidade.

Com os recursos, será possível pavimentar até 74 quilômetros de vias, além de recuperar importantes corredores de tráfego, melhorando a circulação, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

O projeto é fruto de uma articulação direta do prefeito Helinho Zanatta, em Brasília, em busca de recursos que atendam demandas históricas da população. “Não estamos olhando para partido, estamos olhando para a nossa cidade. Esse é um trabalho sério, de quem está comprometido em buscar aquilo que Piracicaba realmente precisa. Esse investimento olha para as pessoas, para o desenvolvimento e para o futuro da cidade. Fomos até Brasília para viabilizar esses recursos, depois de organizar as contas e preparar os projetos com responsabilidade”, destacou o prefeito.