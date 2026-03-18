18 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
POLÍCIA NAS RUAS

Operação da PF expõe esquema de milhões na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Baep divulgação
Equipes estão nas ruas desde as primeiras horas do dia.
Equipes estão nas ruas desde as primeiras horas do dia.

  Uma grande operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, causou grande impacto nesta quarta-feira (18), e movimentou cidades da região de Piracicaba. O alvo foi uma quadrilha pesada, com ligação a uma facção conhecida no país, suspeita de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e vários crimes violentos.

LEIA MAIS

O tamanho do esquema chama atenção: a Justiça mandou bloquear cerca de 150 contas bancárias, que podem somar até R$ 70 milhões. Além disso, foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão e 37 de prisão temporária. A operação não ficou só na região — também aconteceu em estados como Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o grupo atuava em grande escala pelo Brasil. Durante as buscas, várias cidades foram alvo. Em Nova Odessa, uma situação curiosa chamou atenção: em uma casa não foi encontrado nada de ilegal, mas o morador acabou preso porque já tinha um mandado em aberto. Ele foi levado para exame e depois encaminhado para a sede da Polícia Federal.

As autoridades também descobriram que a quadrilha movimentava grandes quantidades de haxixe com alto teor de THC — uma droga mais forte e valorizada no mercado ilegal.

Batizada de “Dry Fall”, a operação mobilizou cerca de 140 policiais e tenta desmontar de vez essa organização criminosa, que agia de forma discreta, mas causava um impacto enorme. E, segundo a polícia, isso pode ser só o começo: ainda tem muita coisa sendo investigada por trás desse esquema.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários