O tamanho do esquema chama atenção: a Justiça mandou bloquear cerca de 150 contas bancárias, que podem somar até R$ 70 milhões. Além disso, foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão e 37 de prisão temporária. A operação não ficou só na região — também aconteceu em estados como Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Uma grande operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, causou grande impacto nesta quarta-feira (18), e movimentou cidades da região de Piracicaba. O alvo foi uma quadrilha pesada, com ligação a uma facção conhecida no país, suspeita de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e vários crimes violentos.

Segundo as investigações, o grupo atuava em grande escala pelo Brasil. Durante as buscas, várias cidades foram alvo. Em Nova Odessa, uma situação curiosa chamou atenção: em uma casa não foi encontrado nada de ilegal, mas o morador acabou preso porque já tinha um mandado em aberto. Ele foi levado para exame e depois encaminhado para a sede da Polícia Federal.

As autoridades também descobriram que a quadrilha movimentava grandes quantidades de haxixe com alto teor de THC — uma droga mais forte e valorizada no mercado ilegal.

Batizada de “Dry Fall”, a operação mobilizou cerca de 140 policiais e tenta desmontar de vez essa organização criminosa, que agia de forma discreta, mas causava um impacto enorme. E, segundo a polícia, isso pode ser só o começo: ainda tem muita coisa sendo investigada por trás desse esquema.