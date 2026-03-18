Os Estados Unidos vão exigir o pagamento de uma caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 78 mil) para a emissão de vistos de turismo e negócios a cidadãos de 50 países. A medida, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, entra em vigor a partir de 2 de abril e não inclui o Brasil.

A nova regra faz parte da política migratória do governo de Donald Trump e tem como principal objetivo reduzir casos de permanência irregular no país após o vencimento do visto. O valor pago será devolvido apenas se o visitante cumprir todas as exigências, incluindo a saída dentro do prazo autorizado.

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Quem será afetado pela medida